Песков рассказал о здоровье Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о здоровье и состоянии Путина и отметил, что тот полностью здоров. По утверждениям от Пескова, Путин обладает крепким здоровьем.

Дмитрий Песков на вопросы от журналистов о том, будет ли Путин по примеру Дональда Трампа публиковать результаты своего обследования медиками, ответил неоднозначно. Согласно словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин полностью здоров и даже способен «предоставить другим фору».

Песков заверил, что Путин не страдает от болезней и может сравниться здоровьем с более молодыми политиками. Интерес от представителей СМИ к здоровью Путина разгорелся после того, как Дональд Трамп решил доказать, что не страдает от заболеваний, и пообещал публично представить результаты своего обследования.

Президент США сдал ряд анализов, его организм обследовали медики и результаты должны, как считает Трамп, удовлетворить интересы людей и опровергнуть слухи СМИ. Как уже сообщалось, врач Белого Дома рассказал о здоровье Дональда Трампа. После того, как президент США закончил проходить медобследование, его врач указал, что здоровье Трампа в прекрасном состоянии.