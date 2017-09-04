Жириновский предложил США стать "региональной державой‍" и слезть "с Олимпа"

Российский политик и кандидат в президенты Владимир Жириновский предложил США стать "региональной державой"‍ и наконец слезть "с Олимпа". Он подчеркнул, что Америка признала Россию и Китай как основные угрозы для своей нацбезопасности и провалила свои цели по внешней политике.

Владимир Жириновский пообщался с журналистами и дал им небольшое интервью, где также затронул тему обновленной версии стратегии национальной безопасности США. Политик выдвинул свою кандидатуру на пост президента России, а потому в последнее время активно общается со СМИ.

Руководитель фракции ЛДПР заявил, что в последнее время США ставит много целей, однако не дотягивается до их выполнения. В отношении вненей политики у американских властей были большие планы, однако они оказались неосуществимыми. Так, по их планам Китай должен был отказаться от сотрудничества с РФ, однако такую задумку провернуть не удалось - сейчас между странами наблюдается активное сотрудничество. По этой причине Жириновский с сарказмом заметил, что США уже пора занять позицию региональной державы.