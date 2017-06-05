Поклонская: Порошенко боится ответственности за страдания украинцев

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила президента Украины Петра Порошенко в "страхе" взять на себя ответственность за страдания украинского народа, так как накануне тот заявил, что Россия пытается унчтожить страну, лидером которой он является.

Накануне Наталья Поклонская прокомментировала слова Петра Порошенко о том, что Россия хочет уничтожить Украину как государство. По мнению депутата Годумы, обвинения со стороны украинского президента свидетельствуют лишь о его трусости и выглядят как нелепое оправдание. Поклонская утверждает, что Порошенко хорошо известно, как страдает его народ и понимает, что рано или поздно ему придется за это ответить. Также она считает, что тот боится, что его обвинят во всех бедах и настраивает украинцев на то, что это Россия рушит их страну.

После этого Наталья Поклонская стала с сарказмом высказываться о других украинских политиках и язвительно говорить, что они говорят, будто "магнитные бури на Украине вызваны спецслужбами России". В итоге она подвела к тому, что каждый руководитель страны в ответе за то, что в ней происходит.