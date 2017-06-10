Правительство Бабиша ушло в отставку в Чехии

В Чешской республике произошла смена правительства. Накануне вечером, парламентом было выражено предубеждение премьер-министру Андрею Бабишу, после чего он ушел в отставку.

Его имя громко прозвучало в финансовом скандале, где ему приписывают махинации с фондами ЕС почти на 2,5 млн. Бабиш отрицает все предъявленные обвинения и в доказательство своей непричастности просит снять с него депутатскую неприкосновенность. Участь премьера сейчас тесно связана с предстоящим вторым туром президентских выборов в конце января. Многие из депутатов не хотят работать с Кабинетом премьер – министра Бабиша, что и послужило его отходом от дел государства. При этом в 2017 году партия Бабиша получила победу на парламентских выборах, но приобрести преимущественное количество мест в палате так и не получилось. Стоит отметить что у Бабиша в подчинении чешские СМИ и компания Agrofert, благодаря чему он смог заработать более 4 миллиардов долларов.