В Сети обсуждают танцующего с собакой Генпрокурора Украины

В Сети на просторах YouTube появилось видео, на котором Генпрокурор Украины Юрий Луценко танцует со своей бернской овчаркой по кличке Черчилль. Пса Луценко держит за передние лапы, в Сети ролик набрал небывалую популярность.

Как стало известно, видео снято в дорогом доме, где в объектив камеры попали роскошные ступеньки на второй этаж и детали богатого интерьера. Луценко взял своего пса за передние лапы и имитировал танец. Собака явно не противилась танцевать с хозяином – овчарка Черчилль виляла хвостом и демонстрировала радость.

В Сети пользователи ответили на видеозапись неоднозначно. Одним ролик показался забавным. Другие же уверяют, что человек с такой высокой государственной должностью не может попадать в кадры подобных видео. Однако, большинство пользователей сошлось на том, что все, даже высокопоставленные чиновники, имеют право пошутить и повеселиться.

Пользователи обсуждают также и дом, в котором снималось видео. Многие отметили его богатое убранство. Другим же стало интересно, кто снимал данный ролик – за кадром слышен женский смех и многие предположили, что автором видео является супруга Луценко.