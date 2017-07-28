Российскую журналистку Ираду Зенайлову не пустили в Молдавию

16 января в аэропорты Кишинева во въезде в Молдавию отказали журналистке телеканала НТВ Ираде Зенайловой. Как указали в Пограничной полиции Молдавии, Зенайлова не смогла пояснить причину визита, что и стало поводом для отказа во въезде.

Раиса Новицки – глава пресс-службы Пограничной полиции Молдавии указала, что при въезде журналистка Ирада Зенайлова не дала подтверждения и пояснения по цели своего визита в страну. Зенаййлова указывала, что прибыла в Молдавии на встречу с официальными лицами, но документов или других бумаг, подтверждающих ее слова, журналистка продемонстрировать не смогла.

Таким образом, из-за отсутствия цели визита и пояснений по въезду в страну пограничники в аэропорту Кишинева сообщили Зейнайловой, что та в Молдавию въехать не сможет. В итоге, журналистка была вынуждена отправиться в Москву. Она улетела вечером того же дня.

Между тем, в Пограничной полиции отметили, что недопуск Ирады Зенайловой в Молдавии не свидетельствует о депортации или о запрете на ее въезд в страну. Якобы, журналистка попросту не смогла пояснить, зачем едет в Молдавию.