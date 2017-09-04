Матвиенко требует пресечения всех попыток провокаций и нарушений на выборах президента

В России стартовала избирательная кампания по выборам главы государства. Спикер РФ Валентина Матвиенко призывает к бдительности и недопущении внешних провокаций и нарушений в кампании.

Предвыборный период, это период ориентира на будущее. Это стадия закладки новейших стратегий к развитию страны и общественности. По словам спикера, на плечи законодателей, представителей субъектов федерации возлагается ключевая ответственность, так как они отвечают за приход граждан на предстоящие выборы, которые пройдут в середине марта. Также Матвиенко призывает к обеспечению безопасности на выборах, любое нарушение и провокация должны присекаться на корню. Для этого будут приглашены заграничные независимые наблюдатели. Матвиенко сделала акцент на важности исключения любых попыток внешнего вмешательства в прохождение выборов. Она выступила с обращением к членам временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ с задачей "внимательно отслеживать ситуацию".