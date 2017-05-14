В Финляндии открыто досрочное голосование на выборах президента‍

В Финляндии открылась возможность досрочно проголосовать за кого-то из кандидатов в президенты. Местное Министерство юстиции предупреждало, что сделать это можно будет, начиная со среды. Официально выборы же назначены на 28 января 2018 года.

В Финляндии открыта возможность раньше срока поучаствовать в выборах президенты страны. Официально день выборов назначен на 28 января, и до этого дня остается еще 11 дней. Тем не менее, именно за такой период разрешено начинать досрочное голосование.

Как обычно, в такой форме выборов смогут принять участие все лица, которые имеют право голосовать и в обычных условиях. Для того, чтобы сделать это, нужно посетить специально отведенные для этого пункты. По всей стране они расположены по разным местам: на почте, в супермаркетах, библиотеках. Также уточняется, что досрочно смогут проголосовать также те, кто во время выборов будет находиться в другой стране. Для этого необходимо посетить посольство своей страны и заполнить предоставленный бланк.