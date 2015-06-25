В Нью-Йорке арестовали агента ЦРУ за хранение секретной информации

Бывшего агента ЦРУ взяли под арест в Нью - Йорке. Ему предъявлены обвинения в том, что он незаконно хранил у себя секретную информацию.

15 января, после своего прибытия в Нью-Йорк Чун Шин Ли был взят под стражу. Сам он проживает в Гонконге, но имеет гражданство Соединенных Штатов. Свою работу в ЦРУ он начал с 1994 года и имел полный доступ к засекреченным данным. В своих блокнотах мужчина отмечал всю секретную информацию, касающуюся работы других агентов под прикрытием. Их реальные имена, контактные данные, а также их передвижения. По решению суда, агентами Федеральной Безопасности были обысканы помещения, где останавливался Чун Шин Ли, именно они и нашли две записные книжки с засекреченной информацией. По делу бывшего работника ЦРУ, во вторник начался суд в Нью Йорке. Ему предъявили обвинения в противозаконном хранении данных по национальной обороне. Судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.