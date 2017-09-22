Михалков и Баста попали в список «угрожающих нацбезопасности Украины»

15 января в Украине был издан указ, согласно которому режиссер Никита Михалков, ведущий Дмитрий Шепелев, рэпер Баста и певец Митя Фомин внесены в список лиц, которые могут нести угрозы для национальной безопасности. Лицам из списка запрещен въезд в Украину, а их работы, фильмы и песни запрещены к показу.

Согласно новому указу от Министерства культуры Украины, список лиц, которые несут угрозы нацбезопасности страны, пополнился 4 новыми именами. Распоряжение подписал минкульт Украины Евгений Нищук.

Лица, которых внесли в данный список, получают запрет на въезд в Украину. Помимо этого, результаты творчества и работы людей из запретного списка не могут быть показаны на телеэкранах и не будут транслироваться по радио.

В список внесены уже порядка 150 имен. Запреты на въезд и на показ контента получили масса певцов, артистов и культурных деятелей. Самые яркие из них – Кобзон, Бабкина, Крид и Говорухин.

Никита Михалков отметил, что он и остальные члены списка не несут угрозы нацбезопасности Украины, но факт внесения его имени в подобный документ его радует.