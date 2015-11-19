Лидер Украины Петр Порошенко одобрил закон об исключении термина «инвалид». Такая информация опубликована на официальном ресурсе главы страны.

Сегодня украинский президент одобрил ранее озвученную инициативу от избавления в законодательстве страны термина «инвалид». Вместо некорректного устаревшего термина теперь следует использовать словосочетание «лицо с инвалидностью».

В пояснении к этому указу президента говорится, что продолжается планомерная работа, которая была начала украинским правительством с целью полного исполнения президентских указаний по реформированию норм законодательства.

Согласно вступившему в действие закону Порошенко, необходимо внести поправки почти в 40 законов страны, где упоминается старый термин, применительно к разным категориям граждан. В том числе речь идет о детях-инвалидах и инвалидах войны.