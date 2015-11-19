Порошенко одобрил закон об исключении термина «инвалид»
Лидер Украины Петр Порошенко одобрил закон об исключении термина «инвалид». Такая информация опубликована на официальном ресурсе главы страны.
Сегодня украинский президент одобрил ранее озвученную инициативу от избавления в законодательстве страны термина «инвалид». Вместо некорректного устаревшего термина теперь следует использовать словосочетание «лицо с инвалидностью».
В пояснении к этому указу президента говорится, что продолжается планомерная работа, которая была начала украинским правительством с целью полного исполнения президентских указаний по реформированию норм законодательства.
Согласно вступившему в действие закону Порошенко, необходимо внести поправки почти в 40 законов страны, где упоминается старый термин, применительно к разным категориям граждан. В том числе речь идет о детях-инвалидах и инвалидах войны.