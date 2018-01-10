В Екатеринбурге открывается предвыборный штаб Путина

В Екатеринбурге открывается предвыборный штаб действующего лидера России Владимира Путина. Он отворит свои двери в центре уральской столицы 17 января.

В четвертом по численности городе России завтра должны открыть региональный штаб участника выборов-2018 Владимира Путина. Отмечается, что его откроют в самом центре уральской столицы. В этом же здании располагаются квартиры и апартаменты премиум-класса, престижные пентхаусы, а также иные элитные помещения.

Примечательно, что через несколько дней отворит свои двери еще один штаб в крупном городе страны. 25 января в Казань пожалует действующий лидер, где намерен провести в Татьянин день встречу с представителями студенчества.

Одновременно ведется сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на предстоящие выборы, которые пройдут в марте текущего года. Уже собрано более 400 тысяч подписей с положительными откликами. ЦИК требует для самовыдвиженцев собрать не менее 300 тысяч подписей.