Медведев допустил исчезновение криптовалюты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предположил, что криптовалюта может исчезнуть в течении нескольких лет, но технология блокчейна имеет все шансы стать частью повседневной реальности. Своими размышлениями Медведев поделился на Гайдаровском форуме.

По мнению Медведева, в ближайшие годы криптовалюта может исчезнуть. Однако, останется технология, на базе которой такие валюты развиваются. Так, утверждает премьер-министр, блокчейн может стать повседневным и привычным механизмом.

В качестве примера подобного явления, когда остается не продукт, а его механизм, Медведев напомнил о компаниях в интернете. Благодаря Сети они начали развиваться, но вскоре их не стало. А вот интернет остался необходимым и теперь без него сложно представить современный мир.

Дмитрий Медведев также напомнил о том, что появление криптовалют предсказывали еще в середине прошлого столетий. Однако, утверждает он, криптовалюта не стала событием, которое оказало бы влияние на бизнес и политику.