Участники митинга у Рады требуют принять закон о реинтеграции Донбасса

16 января в Украине началась акция-митинг у Верховной рады. Митингующие настаивают на принятии закона о реинтеграции Донбасса, выступают за утверждение законопроектов об антикоррупционном суде с учетом поправок от Венецианской комиссии.

Акция под названием «Стоп Реванш» собрала участников у стадиона «Динамо», от него митингующие прошлись до здания Рады. На данный момент они стоят у парламента и дальше хотят отправиться к зданию, где располагается администрация президента.

Власти Киева для обеспечения безопасных условий проведения митинга направили следить за порядком у Рады почти 4 000 работников полиции. Участники митинга выступают за то, чтобы власти приняли закон о реинтеграции Донбасса. Помимо этого, митингующие выступают за утверждение законопроектов, рассматривающих коллаборацию и антикоррупционный суд.

Закон, рассматривающий реинтеграцию Донбасса, находится на обсуждении парламентом во втором чтении. В случае принятия закона, военные получат возможность защищать целостность территорий Украины путем применения оружия без объявления войны. Помимо этого, Россия будет официально признана страной-агрессором, а Донбасс получит статус оккупированного.