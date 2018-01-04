ЦИК проверит сигналы о нарушениях при сборе подписей в пользу Путина

ЦИК проверит сигналы о нарушениях при сборе подписей в пользу президента России Владимира Путина. Известно, что проблемы зафиксированы в Курганской области.

В Москве тщательно пытаются следить за стадией сбора подписей в поддержку того или иного кандидата в президенты на выборах-2018. В ЦИК поступили первые сигналы о нарушениях при таких мероприятиях. Тревожные сообщения приходят из Курганской области. Известно, что около двухсот подписей было аннулировано. О проблеме из этого региона знают и в центральном штабе Владимира Путина.

По словам его активиста, к ним поступают сообщения о неправильности действий ежедневно. Однако почти все эти сигналы не соответствуют действительности, поскольку это проделки политических оппонентов и конкурентов. По нарушениям в Кургане и других регионах страны будут осуществлены проверки и устранены недочеты.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин намерен посетить в рамках предвыборной кампании столицу Татарстана, где планируется открыть региональный штаб политика к предстоящим выборам.