В Казани штаб Путина откроется в технопарке «Идея»

В Казани предвыборный штаб действующего президента России Владимира Путина откроется в технопарке «Идея». Глава государства посетит Татарстан 25 января.

Стало известно место расположения штаба сторонников Владимира Путина, который будет функционировать вплоть до следующих президентских выборов. Большие площади объединение займет в инновационном центре «Идея», что располагается в самом центре Казани.

Сообщается, что сам глава государства сможет посетить столицу российского региона 25 января – в Татьянин день. Отмечается, что в ледовом дворце города пройдет массовое мероприятие с участием молодежи Татарстана. Они смогут задать Путину несколько вопросов.

Тем временем местные общественники завершают сбор необходимых для участия в выборах подписей в поддержку Владимира Путина. Известно, что к этому времени удалось собрать более 400 тысяч одобрительных откликов.