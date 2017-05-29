Фотоснимок дня: Как снимали новогоднее обращение главы Бурятии

Глава Бурятии поделился фотоснимками с крыши гостиницы "Бурятия". Горожан долгое время интересовал вопрос, где же снимали новогоднее поздравление главы. Через две недели он ответил на этот вопрос. Алексей Цыденов выложил снимки со съемок обращения.

Для того, чтобы в записать поздравление Алексею Циденову пришлось залезть на импровизированную лестницу. Так как съемки проходили на улице, "маст-хэвом" для записи для Цыденова послужили теплые сапоги.

"Новогоднее обращение на крыше отеля Бурятия 30.12.17. Высоко, холодно, однако прикольно. Унты, правда, не пафосные", - подшучивал Алексей Цыденов.

Отмечено, совсем невдано в социальных сетях опубликовали общую фотографию Цыденова и остальных членов регионального правительства, и в том числе мэра Улан-Удэ Александра Голкова на набережной. Практически каждый был в "в пафосных унтах", что очень повеселило народ, памятующий о видео бурятских КВН-щиков.