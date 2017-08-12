Скончался лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

Сегодня скончался лидер политического движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов. Общественному деятелю было 72 года.

На странице в социальной сети Facebook накануне появилось сообщение о преждевременной кончине лидера политического протестного движения «Трудовая Россия». Виктор Анпилов скончался на 73-ем году жизни. Причиной смерти стал инсульт политика, который настиг его 13 января. Тогда он погрузился в состояние комы и не смог из него выбраться.

Известный российский политик в последнее время мало появлялся на телеэкранах. Он приобрел широкую популярность во времена лидерства в стране Бориса Ельцина. Тогда он являлся его давним оппонентом и нещадно критиковал.

Анпилов родился в послевоенные годы в Краснодарском крае и после прохождения службы в армии решил продолжить учебу и карьеру в Москве. В 1990-е годы Виктор Анпилов нередко устраивал гражданские протесты.