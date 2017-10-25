Собчак: Жители Крыма неполноценны по отношению к миру

Кандидат в российские президенты Ксения Собчак назвала крымчан неполноценными по отношению к остальному миру. Теледива заявила об этом в радиоэфире.

Сегодня телевизионная звезда и участник предвыборной кампании Ксения Собчак посетила студию известной радиостанции. В ходе ответов на вопросы она коснулась темы жителей Крыма.

Собчак заявила, что считает неправильным, что полуостров сегодня существует в некой реальности, где никто не хочет вкладывать частные инвестиции. В этом случае Сбербанк или строительные компании могут попасть под западные санкции, поэтому Крым будет еще долгое время испытывать подобные проблемы.

Собчак отметила, что не хотела бы такой участи местному населению, но в данное время они неполноценны по отношению ко всему остальному миру, так как не обладают всеми теми возможностями и правами, что жители других регионов России.

По ее мнению, это приведет к обнищанию местных жителей, а власти страны заставит все больше денег тратить на поддержание экономики полуострова.

Напомним, что Ксения Собчак ранее предлагала устроить в Крыму еще один референдум, результаты которого могли бы принять все стороны конфликта.