Посольство США в России открывает новый консульский центр. Он отворит свои двери пред посетителями в Москве 16 января.

Официальный представитель американской дипломатической миссии, расквартированной в столице России, сообщал о скором открытии нового консульского отдела. Он отворит свои двери уже 16 января и начнет принимать посетителей.

По словам генерального консула США в России Лоренса Тоби, подобный центр должны были открыть еще несколько лет назад. Тогда планировали, что отношения между странами пойдут в гору и число желающих посетить на взаимной основе наши страны, возрастет. В последнее время количество желающих только снижается.

Известно, что из-за сокращения штата численности сотрудников, в консульском центре будут работать лишь несколько окон приема. В посещение диппредставительства нельзя проносить никаких технических электронных устройств. Также запрещено их временное хранение в специальных контейнерах.

Напомним, что после высылки дипломатов России из США, Москва пошла на ответные меры и сократила представительство дипломатов в России.