Российский лидер Владимир Путин упростит процесс признания инвалидности. Такое поручение он дал правительству страны.

Президент России намерен внести поправки в существующую процедуру признания человека инвалидом в стране. Для этого он дал поручение на уровне кабинета министров, чтобы те разработали наиболее приемлемые для больных людей способы установления группы инвалидности, а также дал рекомендации способствовать дальнейшему развитию реабилитационных центров и программ для подобной группы населения.

Путин впервые озвучил свои пожелания после встречи с представителями людей с ограниченными возможностями, которая прошла в декабре прошлого года. Согласно им Дмитрий Медведев 1 марта 2018 года должен положить на стол своему начальнику папку с эффективными предложениями выхода из ситуации.

Предполагается, что по новым нормам инвалидность будет устанавливаться бессрочно уже при первичном обращении гражданина с отклонениями. Для таких людей также будет разработана специальная программа по возможной реабилитации.