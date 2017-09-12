Начал работать избирательный веб-сайт Путина

В Сети начал работать избирательный веб-сайт самовыдвиженца в президенты России Владимира Путина. Событие прокомментировала Елена Шмелева, сопредседатель штаба.

Ресурс получил электронный адрес: putin2018.ru. По словам Елены Шмелевой, на нем будут публиковать, прежде всего, различную информацию и сведения об актуальных проектах действующего президента Российской Федерации. Кроме того, планируется размещать данные о доверенных лицах кандидата.

Датой выборов российского лидера объявили 18 марта. К текущему моменту штаб Владимира Путина успел собрать в свою поддержку 711 тысяч избирательских голосов из 300 необходимых.

Ранее "Версия" сообщала о том, что в Кремле не увидели конкурентов Владимира Путина на выборах. Так заявил Дмитрий Песков, глава пресс-службы президентской администрации.