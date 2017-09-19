Бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прибудет в Красноярск 31 января. Такую информацию распространила пресс-служба политического объединения.

Руководитель либерально-демократических сил России Владимир Жириновский намерен в ближайшее время посетить с визитом несколько регионов страны. Известно, что в Красноярк видный политик заедет 31 января. Предполагается, что он пробудет в регионе Сибири два дня, а затем продолжит дальше свое путешествие.

В настоящее время формируется программа кандидата в президенты России в сибирском мегаполисе. Ясно одно, что пройдет несколько встреч с избирателями – жителями краевого центра.

Ранее Владимир Жириновский в свойственной ему манере порекомендовал депутатам Госдумы скинуться ему на предвыборный штаб по одному миллиону рублей. Всего он намерен собрать таким способом более 400 миллионов рублей.

Напомним, что Жириновский будет участвовать в очередных президентских выборах в марте текущего года.