Президент Мексики и министры жалуются на проблемы с глазами после визита в авиацентр

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето и четыре министра жалуются на неприятные ощущение в глазах после визита на церемонию открытия авиацентра. Так написано в тексте официально правительственного заявления.

Вскоре после посещения мероприятия представители правительства ощутили дискомфорт на слизистой оболочке глаз. Оно было настолько сильным, что заставило обратиться в больницу президента и министров: обороны - Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеду, финансов - Хосе Антонио Гонсалеса Анайю, сельского хозяйства - Хосе Кальсада Ровироса, защиты окружающей среды - Рафаэль Паккиано Аламан, а также руководителя президентской администрации Франсиско Гусман Ортис и многих других участников события.

Мексиканский Минздрав исследует предположительные причины явления, которое спровоцировало дискомфорт. Доктора посоветовали некоторым пациентам отдохнуть, однако Энрике Пенья Ньето предпочел не выбиваться из графика и продолжил работать.