Порошенко: В Крыму обязательно будет звучать гимн Украины

Петр Порошенко пообещал, что гимн Украины обязательно будет звучать в Крыму, а также в Луганске и Донецке. Такое заявление он сделал в комментарии к видеозаписи на Facebook.

Украинский президент разместил на своей странице ролик с детьми из Покровска Донецкой области. Маленькие украинцы вместе с ним исполняют песенный символ Украины. Основываясь на искреннем рвении детей, которое они продемонстрировали во время пения гимна, Петр Порошенко может уверенно прогнозировать его проигрывание на всех ныне оккупированных и неподконтрольных территориях в будущем.

Политический лидер подчеркнул, что его публикация посвящена 26-й годовщине музыкальной редакции национального гимна государства. В августе 2017-го он уже высказывал похожее предположение в связи с днём города Донецка. Тогда он отметил, что Киев добивается возвращения региона в Украину.