«Единая Россия»: мы открыли приемные по всей России для сбора подписей за Путина

Фракция «Единая Россия» 14 января предоставила несколько сотен общественных приемных во всех регионах России для сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Общеизвестно, что действующий глава государства является участником президентской гонки на грядущих выборах. Об этом сообщило ТАСС.

В комментарии к новости представитель генерального совета «Единой России» Галина Карелова рассказала, что люди знают о том, что открыты и работают такие приемные. Они приходят в них, чтобы поделиться проблемами, что-то посоветовать или выдвинуть полезную инициативу. Те граждане, которые хотят выступить в поддержку ВВП, могут сделать это именно в таких приемных.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак отмечал, что партия только предоставляет площадки для сбора подписей, а сама никакой агитацией не занимается. Поддержать действующего главу государства или нет — решают избиратели. Сам Турчак, по его словам, был намерен 14 января также поставить подпись за Путина. Здесь следует напомнить, что ВВП участвует в выборах на правах самовыдвиженца.