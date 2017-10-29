Саакашвили усомнился в подлинности «обещаний» Порошенко ФСБ

Экс-грузинский лидер Михаил Саакашвили усомнился в подлинности «обещаний» президента Украины Петра Порошенко ФСБ. Об этом он написал в социальных сетях.

На собственной странице в Facebook бывший губернатор Одесской области Украины признался, что не верит в истинность письма, которое оставил украинский лидер российским спецслужбами 11 лет назад.

Саакашвили написал, что не является специалистом по почерку в этом вопросе, однако не поверил, что такой документ имел право на существование.

Напомним, что несколько дней назад грузинский телеканал обнародовал текст письма от имени Петра Порошенко. Согласно ему глава Украины согласился с требованиями ФСБ не действовать против России, а также продолжать жизнедеятельность в рамках существующего правового поля.

В администрации Порошенко также уже сообщили, что считают письмо, представленное для телезрителей, низкопробной подделкой.