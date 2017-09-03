Американский лидер Дональд Трамп опроверг свою причастность к расистам. Об этом он заявил интервьюерам на телевидении.

Накануне президент Соединенных Штатов заявил, что не имеет никакого отношения к расизму, поскольку это абсолютная неправда. Подобные нападки от журналистов и общественности политик заслужил после того, как его слова привели ряд информационных агентств.

Несколько дней назад он сообщил, что все мигранты, которые приезжают в США на постоянную или временную основу, являются выходцами из ужасных стран. Он назвал их «грязными дырами». Прежде всего, Трамп обозначил в качестве основных направлений потоков мигрантов некоторые государства Африки, а также страны карибского бассейна – Гаити, Сальвадор и другие.

Это высказывание не нашло откликов у международного сообщества и многие посчитали Трампа расистом. Президент США посчитал нужным опровергнуть эту информацию и назвал ее ложной. Его слова подтвердили и сенаторы от республиканской партии.