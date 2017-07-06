Google признал Путина победителем выборов-2018

Известная поисковая система Google признала действующего лидера России Владимира Путина победителем выборов-2018. Такой ответ дает сервис при вводе данных.

Пользователи заметили, что при введении поискового запроса о предстоящих президентских выборах в России, сервис компании Google выдает определенные результаты. Поисковик считает, что в выборах одержит победу действующий глава Кремля Владимир Путин. Там же знаменитый сервис выдает и ссылку на сайт «Википедия», где содержится подробная информация о выборах, которые пройдут в этой стране в марте текущего года.

Уже известно, что Путин со своей командой смог набрать для своего избирательного фонда крупную сумму денег.

Сообщается, что в выборах намерены участвовать по меньшей мере 18 человек. Они зарегистрировались в ЦИК в качестве участников избирательного процесса и теперь переходят на другую стадию проведения выборов. Непосредственный выбор президента страны состоится 18 марта.