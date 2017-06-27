Затулин предлагает частично денонсировать Договор о дружбе с Украиной

Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, предлагает Госдуме частично денонсировать Договор с Украины о сотрудничестве, партнерстве и дружбе. Об этом он заявил во время своего интервью.

Изменениям должны подвергнуться пункты соглашения, которые предусматривают признание сторонами границ территорий друг друга. По мнению Константина Затулина, эта статья документа выгодна лишь для Украины, ведь признаёт украинскими Крым и Севастополь. В 90-е годы Россия противилась этой части и призывала к определению более конкретных условий.

Парламентарий считает, что в условиях современной ситуации положения более не являются актуальными. Поэтому нужно отменить формальное признание вопроса, касающегося границ.