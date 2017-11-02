Владимир Путин сравнил сохранение Ленина с мощами святых, а коммунизм - с христианством. Такую аналогию он привел во время эфира на российском телевидении.

Президент России обратил внимание, что христиане поступают с телами святых мучеников подобно тому, как коммунисты сохранили тело своего великого Вождя революции. К примеру, в Афонском монастыре и в некоторых столичных храмах до сих пор хранятся останки выдающихся религиозных деятелей.

По мнению Владимира Путина, идеология комунизма очень похожа на основные догмы христианства, такие как свобода, равенство, братство и справедливость. Эти идеалы отражены в Святом Писании. Таким образом, даже отрекаясь от Бога, творцы коммунизма брали за основу уже давно существующую в христианстве веру и просто интерпретировали её для собственных нужд.