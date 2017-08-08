В США врачи порекомендовали проверить Трампа на здоровье психики

В США врачи порекомендовали проверить американского президента Дональда Трампа на здоровье психики. Об этом рассказали западные таблоиды.

Более семидесяти врачей из Соединенных Штатов направили к лечащему медику Белого дома письмо, в котором настоятельно просили провести осмотр американского лидера. Специалисты заметили у него ряд тревожных симптомов, и такие медицинские осмотры принято устраивать для всех жителей США, которым исполнилось более 66 лет.

Сейчас Дональду Трампу уже 71 год и врачи говорят, что у него в последнее время ухудшилась координация движений, уменьшился словарный запас, а также лидер страны грешит частным повторением одних и тех же слов. Все это может свидетельствовать, по мнению докторов, о возможном наступлении слабоумия и иных нарушениях в психическом здоровье политика.

Напомним, что совсем недавно лечащий врач в Вашингтоне сообщил, что было проведено обследование Трампа. Медицинские исследования показали, что здоровье находится на отличном уровне.