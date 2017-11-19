Порошенко поделился прогнозом на будущее украинского кино

Петр Порошенко поделился прогнозом на потенциальное будущее кинематографа в Украине. Об этом президент рассказал на своей странице в Facebook.

Согласно заявлению украинского лидера, благодаря повышенному финансированию в настоящем, в ближайшие годы у кино появится перспектива снимать более 120 фильмов ежегодно. По мнению Петра Порошенко, при поддержке государства эта отрасль искусства сможет продемонстрировать интенсивное развитие.

Ещё осенью 2016 года Верховная Рада утвердила закон о государственном финансировании кинематографии. Украинское кино должно получать экономическую помощь из средств региональных бюджетов. Авторы законопроекта утверждают, что принятые меры позволяют увеличить долю украинских продуктов в кассовых сборах страны с 2,5% до 25%.