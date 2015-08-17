Захарова прокомментировала появление своих свадебных снимков в интернете

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление фотоснимков с её свадьбы в интернете. По этому поводу она объяснилась во время интервью для телевидения.

Российский дипломат вышла замуж в 2005 году, когда летала в Нью-Йорк с рабочей поездкой. По её словам, супруг спонтанно сделал предложение и пара, не теряя времени, провела бракосочетание в США. На церемонии присутствовали всего два гостя. Мария Захарова отмечает, что пусть в современных реалиях мероприятие выглядит "несуразно", зато в тот момент жених и невеста ощущали торжественное и веселое настроение.

Свадьбу запечатлел на память наёмный фотограф, который год назад неожиданно обнародовал фотографии в Сети. На вопрос Марии Захаровой о причинах такого поступка, ведь его работа была полностью оплачена и завершена, фотохудожник рассказал, что хотел показать общественности другую сторону личности государственного деятеля. Он отметил, что сейчас люди видят дипломатического служащего, выступающего в строгой официальной обстановке. Мастер же открыл россиянам более искреннюю Марию Захарову.