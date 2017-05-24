Актриса Диана Пожарская оказалась в списке «Миротворца»

Актриса Диана Пожарская оказалась в списке украинского сайта «Миротворца». 25-летняя артистка подозревается в незаконном пересечении госграницы.

Актриса из России Диана Пожарская стала нарушителем закона Украины и поэтому была внесена в скандальный список творческих людей под названием «Миротворец». Артистка, сыгравшая главные роли в нескольких популярных кинолентах и телесериалах, подозревается в нарушении государственной границы этой страны.

Ранее сообщалось, что в подобный «черный список изменников родины» попадали другие многочисленные представители культуры и шоу-бизнеса из России и иных стран. Наш портал писал о том, что теперь въезд в Украину запрещен по тем же основаниям семи российским исполнителям авторской песни. Среди них Татьяна Визбор, Евгений Чулков и Вячеслав Ковалев.