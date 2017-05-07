Сменивший пол информатор WikiLeaks Челси Мэннинг идет в политику. Бывшая заключенная намерена избраться в Сенат США.

Американские главные издания сообщают, что экс-информатор организации WikiLeaks Челси Мэннинг намерена строить политическую карьеру в своей стране. На волне популярности она хочет переизбраться в Сенат от штата Мэриленд. Свое решение идти в большую политику Мэннинг пока никак не прокомментировала, однако уже дала понять, что сделает это в самое ближайшее время. Известно, что основным соперником на выборах станет Бен Кардин. Политик уже дважды занимал этот пост и намерен вновь остаться во власти.

Напомним, что Челси Мэннинг была осуждена на семь лет лишения свободы за распространение запрещенных сведений, составляющий государственную тайну. Ее отпустил раньше срока предыдущий лидер США Барак Обама. После этого, Мэннинг сменила половую принадлежность. Ранее она была мужчиной и служила в рядах американской армии.