Крымские татары решили поддержать Путина на выборах-2018

Глава Общественного совета крымских татар Сейтумер Ниметуллаев сообщил о желании организации оказать на предстоящих выборах на пост президента России Путину. 13 января Совет народа крымских татар утвердил соответствующую резолюцию.

Как указал Сейтумер Ниметуллаев, 13 января крымские татары собрались для обсуждения грядущих выборов президента России. В ходе встречи члены Общественного совета утвердили резолюцию, которой народ крымских татар продемонстрировал поддержку на выборах нынешнему президенту Путину.

Глава Совета отметил, что теперь объединение крымских татар примет участие в сборе подписей за Путина и поможет ему как кандидату в агитации перед выборами.

В заседании, на котором было утверждено решение о поддержке Путина, приняли участие 250 человек. Крымские татары, входящие в Общественный совет, намерены распространять и помогать доносить до россиян программу Путина и помогать ему в сборе подписей.