В Чехии прошел первый тур президентских выборов

13 января в Чехии состоялся первый тур выборов кандидата на пост президента страны. Сотрудники статуправления Чехии начали подсчет голосов и первые результаты объявят к концу дня.

Как стало известно, предварительные данные свидетельствуют о том, что выборы посетили порядка 60% от общего числа зарегистрированных в Чехии избирателей. Избирательные участки закрыли в 14:00 по времени Чехии, теперь представители профильных ведомств начали подсчитывать голоса. Результаты первого тура выборов станут известны уже к концу дня субботы, к 24:00 13 января.

В качестве кандидатов на пост президента Чехии выступили 9 человек. Аналитики по результатам предварительного опроса предрекали победу нынешнему президенту Милошу Земану. Ему респонденты отдали 45,5% голосов. На втором месте в опросе был бывший председатель Академии наук Йиржи Драгош – ему отдали 27,2% «предварительных» голосов.

Милош Земан занимает пост президента Чехии с 2013 года. Тогда он обогнал по голосам бывшего главу МИД Карла Шварценберга.