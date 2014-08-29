Украина в 17 странах не имеет дипломатических представителей

МИД Украины сообщило, что в 17 странах на данный момент нет украинских послов. Вакантные должности открыты, но в Министерстве отметили сложность процедуры отбора и назначения претендентов.

Как стало известно, одно из украинских изданий обратилось в МИД с официальным запросом о количестве дипломатов. В Министерстве предоставили письменный ответ, в котором сообщили, что на данный момент послов от Украины нет в 17 странах.

Так, с 2014 года интересы Украины никто не представляет в Алжире, Дании, Кубе, Черногории, Швейцарии. И вовсе, с 2013 года, должность посла Украины вакантна для представления интересов в Казахстане. С 2009 года интересы Украины не представляют в Эфиопии.

Помимо этого, послов Украины нет в Армении, Греции, Эстонии, Ирландии, Киргизии, Латвии, Перу, ЮАР, России, Хорватии. В МИД отметили, что процедура назначения на пост посла весьма продолжительна. Помимо этого, в ведомстве подчеркнули важный аспект, касающийся того, что кандидатуры на пост представителей страны должны получить письменное одобрение от президента Украины.