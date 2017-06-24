В Перми избирком признал листовки Навального незаконными

12 января Избирательная комиссия В Пермском крае признала листовки Алексея Навального проявлением незаконной агитации. В листовках сторонники оппозиционера призывали жителей Перми бойкотировать грядущие выборы президента или же голосовать против Путина.

Как сообщают местные издания, с жалобой о листовках в избирком обратились сторонники Ксении Собчак. Члены избирательной комиссии приняли во внимание жалобы и рассмотрели листовки, которые распространяли сторонники Навального.

В них граждан России призывают игнорировать выборы и не посещать их из-за несправедливого ведения работы ЦИК и влияния на них властей Кремля. Также россиянам предлагалась альтернатива – в качестве протеста рассматривался вариант о голосовании против Путина. Избирком признал листовки незаконными, так как в них была напечатана информация лишь об одном кандидате – Путине.

В агитационных брошюрах личность Путина как кандидата на пост президента освещалась с негативной стороны, а других кандидатов речь не касалась.

Информацию о листовках избирком Перми передал в ЦИК и МВД. В распространении агитброшюр комиссия нашла еще одно нарушение – на листовках не указывались выходные данные.