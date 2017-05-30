СМИ: За молчание о связи с Трампом бывшей порноактрисе заплатили 130 тысяч долларов

В СМИ появилась информация о том, что бывшая порноактриса Стефани Клиффорд за отказ от разглашения информации о личной связи с Дональдом Трампом получила 130 тысяч долларов. Сам президент США данные журналистов опровергает.

Как сообщили американские издания, юрисконсульт Дональда Трампа Майкл Коэн заключал с бывшей актрисой порнофильмов договор на 130 тысяч долларов. В соглашении указывалось, что Стефани Клиффорд не станет предавать огласке информацию о своей связи с президентом США, которая могла быть в 2016 году. Также отмечается, что связь не доказана и деньги порноактриса получила лишь за возможность распространения данных о возможном контакте.

Журналисты отмечают, что на момент предполагаемой связи Трамп уже год был женат на своей супруге. По информации, опубликованной в изданиях, юрисконсульт Трампа обсуждал все детали сделки с адвокатом экс-актрисы в фильмах для взрослых.

Пресс-служба Белого дома всю информацию опровергает. По данным представителей администрации Трампа, президент США все слухи назвал неподтвержденными и отметил, что эта информация была опровергнута еще до выборов.