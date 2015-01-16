Оппозиционный политик Алексей Навальный снова побывал за решёткой, поехав на свидание к брату Олегу, как сообщает VistaNews.

В связи с этим событием деятель показал в Instagram новое фото, где фоном являлись колючая проволока и прочие детали тюремного пейзажа. Поклонники отреагировали на этот пост неоднозначно. Некоторые написали много слов поддержки Навальному и его родственнику. Последний также зарегистрирован в Instagram, выкладывая там своё творчество. По мнению других, Алексей Навальный должен признаться в своих проступках и стать соседом для брата.

Подписчики поразились, как политик снова смог приехать к Олегу Навальному и спокойно смотреть ему в глаза. Они возмущены тем, что один из братьев за решёткой, а второй проводит время на дорогих курортах. Стоит отметить, что речь идёт о событии 4-летней давности, когда Алексей Навальный получил условный срок, а брат Олег – в колонии общего режима.