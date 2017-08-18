Украина за посещение Крыма запретила въезд 1,5 тысячи иностранцев

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что за 2017 год 1 500 иностранных граждан получили запреты на въезд в страну из-за незаконного пересечения границ Крыма. За осознанное игнорирование установленного порядка пересечения украинских границ Крыма права на въезд в Украину лишились сотни артистов и деятелей культуры.

Как сообщили в пограничной службе Украины, в течении 2017 года было составлено почти 2 300 протоколов по факту нарушения закона Украины о порядке въезда на временно-оккупированную украинскую территорию. По данным украинского законодательства, в случае посещения Крыма без прохода через украинские пропускные пункты, нарушившие тем самым границы страны, получают запрет на въезд. Известно, что в Украине функционирует сайт «Миротворец», на котором публикуют данные о звездах и политиках, которые нарушили законы Украины и проигнорировали пограничные пункты при посещении Крыма. Запрет на въезд получили больше сотни известных актеров, певиц, политических и культурных деятелей.