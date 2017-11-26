Штаб Собчак отказался агитировать бабушек, ведь они скоро умрут

В предвыборном штабе кандидата на пост президента России Ксении Собчак заявили о том, что они не собираются перевербовывать бабушек, так как они скоро умрут. Такое заявление сделал главный политический консультант штаба Станислав Белковский.

Во время пресс-конференции Белковскому задали вопрос о том, какого будущее телевидения в приложении для прямых трансляций Hype. Он отметил, что в России в скором времени заменой всех телеканалов станет YouTube, так как все федеральные каналы "умрут" вместе со своими основными зрителями, намекая на пожилых людей.

Помимо этого, политконсультант заявил о том, что в штабе Собчак не планируют перевербовывать бабушек, ведь их ничто не заставит выбрать другого кандидата, кроме Владимира Путина. Он отметил, что большинство из них умрет с той же страной, в которой сейчас проживают. В конце Белковский не забыл добавить "при всем уважении", чтобы не стать объектом для критики.