The New Yorker высмеял Трампа за его слова о «сраных дырах»

Журнал The New Yorker помесил на свою обложку изображение, высмеивающие Дональда Трампа за его слова о «сраных дырах». Ранее президент США заявил, что страна не должна принимать мигрантов из «сраных дыр», таких как Гаити и Африка.

Как стало известно, изображение, которое издание разместило на своей обложке, показывает черную дыру, из которой видна макушка Трампа. Новый выпуск с карикатурной обложкой должен выйти в продажу уже 22 января.

Изображение получило название «В дыре», его автор – художник Энтони Руссо. Такой обложкой издание осудило Трампа за его высказывание и высмеяло фразу о «сраных дырах», поместив самого президента США в «дыру».

Поводом для бурного обсуждения и реакции от The New Yorker стало высказывание Трампа, которое тот произнес 11 января на закрытом заседании политиков в Белом доме. Во время заседания Трамп отметил, что США не может принимать мигрантов, которые едут в страну из «сраных дыр», таких как Гаити и Африка. Его слова в ООН назвали проявлением расизма и ксенофобии.