Глава Удмуртии уволил с поста мэра Воткинска

Глава Удмуртии Александр Бречалов принял решение отправить в отставку главу города Воткинска Владимира Перевозчикова. Сообщение об этом 13 января появилось на сайте администрации Удмуртии.

Как стало известно, Бречалов снял с должности Перевозчикова в связи с утратой доверия. Как выяснилось, мэр Воткинска не работал с обращениями граждан. Отмечается, что в 2017 году практически в 1,5 раза увеличилось количество жалоб со стороны жителей Воткинска. Местные власти никак не реагировали на их обращения, поэтому гражданам приходилось обращаться в различные инстанции, чтобы их услышали.

Помимо этого, у главы Удмуртии имеется ряд вопросов к Перевозчикову, которые требуют разбирательств со стороны полиции. Об этом также сказано в сообщении, однако детали не указываются.