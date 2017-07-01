WP связала Россию с кибератакой вируса NotPetya на Украине

Представители ЦРУ заявили о «высокой достоверности» того, что в атаке вируса NotPetya на Украину виновны хакеры Минобороны России. Как отметили в США, к атаке причастны сотрудники Главного управления Генштаба России.

Как сообщили в ЦРУ, данные секретных докладов и расследований разведки США свидетельствуют о том, что к атаке вируса NotPetya причастны российские спецслужбы.

Атаки вируса, который в июне 2017 года привел к ущербу многих украинских ведомств, теперь считают результатом работы спецслужб России. Сотрудники ЦРУ заявили, что к кибератаки имеют причастность специалисты российской разведки.

Помимо этого, экс-глава британской разведки также завил о том, что «российская агрессия» сейчас растет на просторах киберсферы. Так, утверждает Роберт Хэнниган, «гибридная война» ведется россиянами без прекращений и ее масштабы начинают расширяться.