Баллотирующийся в президенты Путин не будет заводить страницы в соцсетях

13 января пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашев заявил, что у баллотирующегося в президенты России кандидата страниц в социальных сетях не будет. По словам Кондрашева, личных и официальных аккаунтов у Путина нет, вся работа в Сети будет вестись волонтерами.

Андрей Кондрашев указал, что на данный момент Путин не имеет аккаунтов в социальных сетях и не ведет Telegram-каналов. В дальнейшем, даже для предвыборной кампании, он заводить страницы не будет. Вся работа с избирателями через Сеть будет проводиться при помощи официального сайта предвыборного штаба.

Работу в соцсетях и распространение предвыборной кампании Путина в Сети будут делать волонтеры, указал Кондрашев. Своим заявлением пресс-секретарь штаба Путина отверг все данные и информацию о том, что нынешний президент для работы с избирателями может создать аккаунт в соцсетях.

Как сообщалось 12 января, ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина на выборы-2018. В список таких лиц были включены известные артисты, певцы и публичные личности.