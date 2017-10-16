В Сети обсуждают плачевное состояние украинских кораблей в Крыму

Как стало известно из СМИ, состояние кораблей в Крыму, которые Путин предложил вернуть Украине, оставляет желать лучшего. Украинские корабли покрыты ржавчиной и явно нуждаются в ремонте.

В Сети СМИ опубликовали видео, на котором показано состояние украинских кораблей «Чернигов» и «Черкассы», подводной лодки «Запорожье» и спасательного буксировочного судна «Кременец». На кадрах отчетливо видно, что корабли уже покрылись ржавчиной и коррозия сильно испортила судна. Как известно, корабли с 2014 года контролируются Черноморским флотом. Все это время судна неподвижно стояли у побережья полуострова. Как отметили эксперты, теперь они нуждаются в ремонте.

Ранее уже сообщалось, что Россия предложила вернуть Украине боевую технику из Крыма. По словам Путина, Киев может забрать себе авиатехнику и морской флот. Песков передачу оружия из Крыма Украине назвал жестом доброй воли, который символизирует желание России выйти на дорогу к диалогу по решению сложившегося конфликта.