США подчеркивает ядерное преимущество России

США намерены восстанавливать условия, потребующиеся для создания доверия с Россией, и осведомили о некоторых блокировках российским ядерным и неядерным стратегическим нападениям – освещается в незасекреченной части американской ядерной доктрины.

Соответственно концепции, США не сравнивают СССР и Россию. Так, холодная война уже закончилась, но попытки с американской стороны к поддержанию дружелюбных взаимоотношений, российская сторона не совсем поддерживает. И рассматривает США и НАТО в виде ключевого камня преткновения на пути к реализации своих целей в Евразии. В доктрине также отмечается, что российская сторона пренебрегла некоторыми договорными обязательствами в том числе об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Авторы концепции акцентируют внимание, что с ее помощью они дадут понять России про недопустимость употребления ядерного оружия.